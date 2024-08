Fine della storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero: fan in ospedale

La relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è ufficialmente terminata. La coppia, che aveva ritrovato l’amore nell’ultima edizione del Grande Fratello, ha recentemente annunciato la separazione, lasciando i fan sconvolti. La notizia ha provocato una forte reazione emotiva tra i seguaci, tanto che alcuni di loro sono stati addirittura ricoverati in ospedale a causa dello shock.

La rottura improvvisa e i fan ricoverati in ospedale

Le voci di una crisi tra Mirko e Perla circolavano già da tempo. La rottura improvvisa ha gettato nello sconforto tantissimi fan, con alcuni finiti in ospedale per il dispiacere. L’annuncio della separazione è arrivato attraverso i rispettivi profili Instagram di Mirko e Perla, causando un forte shock tra i loro follower.

Sul web circolano numerosi video che mostrano fan in lacrime, incapaci di riprendersi dalla notizia. Alcuni sarebbero stati ricoverati in ospedale dopo essere svenuti. Una fan page dedicata alla coppia ha scritto un messaggio taggando e spiegando la situazione:

“Buongiorno, volevo dirvi che due delle nostre ragazze sono in ospedale. La nostra leader Matea Croazia sta molto male e attualmente non si è ancora ripresa. Vanessa si è ripresa oggi, ho sentito personalmente e sta meglio, ma è distrutta. Stanno male a causa della rottura. A loro insaputa sono svenute senza riprendersi e sono state tutta la notte in ospedale. Questi ragazzi sono veri, umili e non è giusto che debba finire l’amore tra loro. Non può essere distrutto così”.

Cosa ha detto Perla sulla rottura

Perla, sul suo profilo Instagram, ha annunciato la separazione con queste parole: “Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada. Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia. Tra noi c’è e ci sarà sempre un legame forte, rispetto, siamo stati una famiglia e questo lo porteremo sempre con noi”.