Finita tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni? Gli indizi sui social

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembra essere giunta al capolinea, stando alle voci insistenti che circolano in questi giorni. Già dal rientro dalla Argentina, dove Belen aveva trascorso le festività natalizie con la famiglia, i fan avevano notato la mancanza di Elio dagli scatti social della showgirl. Questo, unito ad altri indizi, ha alimentato i rumors di una possibile rottura tra i due.

Gli indizi

I più attenti avevano notato che Belen Rodriguez aveva smesso di indossare l’anello di brillanti regalatole da Elio Lorenzoni con la promessa di sposarla. Questo segnale, combinato con altri indizi, ha fatto temere una possibile crisi nella coppia. Alcuni vedono conferme in una frase sibillina pronunciata dalla showgirl, alimentando ulteriori speculazioni sulla situazione tra i due.

Due giorni fa, sul settimanale Chi, erano state pubblicate delle foto che mostravano la coppia felice durante un weekend alle porte di Brescia, in compagnia della piccola Luna Marì. Queste immagini sembravano smentire l’ipotesi di una rottura tra Belen ed Elio. Tuttavia, l’ultimo post sui social della showgirl ora sembrerebbe suggerire qualcosa di diverso, alimentando ulteriori speculazioni sulla situazione tra i due.

La frase alquanto ambigua dice così: “Ho come la sensazione che l’altra metà della mia mela sia finita in una sangria”. Per i fan, tali parole sembrerebbero celare una profonda amarezza e potrebbero essere interpretate come un campanello d’allarme sulla situazione attuale della coppia.

Certo è che Belen non sembra trovare pace in amore. Dopo la fine del matrimonio con l’ex volto di Amici Stefano De Martino e la relazione con Antonino Spinalbese, sembrava che la showgirl avesse ritrovato la serenità tra le braccia di Elio Lorenzoni. I tanti indizi disseminati qua e là lascerebbero intendere, però, un imminente addio.