Fiorella Mannoia, scatto in bianco e nero: ecco com’era da piccola

Con il suo timbro di voce unico e particolare, Fiorella Mannoia è tra le cantanti che ha fatto la storia della musica italiana. Fa 50 anni a questa parte, l’artista fa breccia nel cuore di tantissimi fan.

La donna nella sua lunga carriera musicale, ha dimostrato la sua determinazione e bravura anche in altri campi. Oltre ai suoi 19 album in studio, i suoi 5 live registrati durante i suoi concerti in giro per l’Italia e ben 15 raccolte musicali con i suoi più grandi successi, la Mannoia ha anche condotto un programma televisivo.

Dato i suoi tanti fan e la sua riservatezza, in molti hanno tentato attraverso il web di scoprire qualcosa di più del passato della cantante. Controllando il profilo Instagram della Mannoia, si può vedere uno scatto inedito che la donna stessa ha deciso di rendere noto.

LA FOTO IN BIANCO E NERO – Negli ultimi anni sono stati tanti i volti noti che hanno voluto condividere sui social gli scatti del passato. Qualche anno fa, anche Raffaella ha voluto condividere con i suoi utenti una sua foto in bianco e nero, risalente a quando era piccola.

Nell’immagine incriminata salta all’occhio lo sguardo cupo e il volto imbronciato della bambina. Non passano di certo inosservati nemmeno i ricci che incorniciano il viso della piccola Mannoia, oramai divenuti un segno distintivo dell’artista.

Come detto in precedenza, la donna è anche stata protagonista della cronaca rosa. Dopo 15 anni d’amore, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono convolati a nozze nel febbraio del 2021.

Per vedere lo scatto, clicca qui.