Fiorella Mannoia, sull’evento dedicato a Pino Daniele: “Preparate i fazzoletti”

Questa sera, giovedì 18 settembre alle 20:30, a piazza del Plebiscito si terrà il tanto atteso evento ‘Pino È – Il Viaggio del Musicante‘. Un concerto per ricordare Pino Daniele, a 70 anni dalla sua nascita e a 10 dalla sua scomparsa, già sold out e che andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai1 e RaiPlay. Alla conduzione dell’evento ci saranno Fiorella Mannoia e Carlo Conti.

“Preparate i fazzoletti” – A salire sul palco per omaggiare il grande e amato cantante napoletano, scomparso 10 anni fa, saranno numerosi artisti. Tra cantanti che hanno avuto modo di conoscere e collaborare con Daniele e coloro che hanno potuto farlo solo tramite le sue canzoni, si esibiranno: Elisa, Giorgia, Emma, Elodie, Geolier, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti, Enzo Avitabile, e ancora Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, Tony Esposito e Tullio De Piscopo.

Nel corso di una conferenza stampa per presentare il concerto, la Mannoia ha anticipato: “Preparate i fazzoletti, sarà una serata di emozioni, mi emoziono anche adesso, sarà una serata importante, lì ci sarà un pezzo del nostro e del mio cuore”.

Ha poi aggiunto: “Sarà una serata importante ci sarà un pezzo del nostro cuore, del mio in particolare perché con Pino abbiamo fatto una lunga tournée, ci siamo frequentati, ci siamo voluti bene, per cui per me è una cosa in più. Non solo canterò le sue canzoni, ma lo porto dentro il cuore”.

Non solo conduttrice, ma anche curatrice artistica del concerto, Fiorella ha ammesso di aver contattato gli artisti, stupendosi della loro emozione di questa proposta. La cantautrice ha così concluso: “Abbiamo fatto tanti concerti ma questa cosa qui non l’avevo mai sentita. Non mi era mai capitato di vedere in sala prove tecnici e musicisti piangere. Nessuno come Pino Daniele è entrato nel cuore della musica”.