Fiorello sta riscuotendo un ottimo successo con il suo programma mattutino Viva Rai 2. Nella puntata andata in onda il 23 maggio 2023, lo showman ha dedicato ampio spazio ad Angelina Mango, vincitrice della categoria canto di Amici e figlia d’arte. Con l’occasione si è parlato anche di Maria De Filippi.

Lo spazio ad Angelina Mango e il commento su Maria De Filippi

Angelina ha ricevuto molti apprezzamenti e ha dimostrato di essersi guadagnata e meritata la vittoria. Fiorello, infatti, non ha nascosto il suo apprezzamento per la giovane cantante e ne ha approfittato per spendere due parole su Maria De Filippi, mamma del talent show.

“A volte la mattina ci guarda perché lei si alza presto con tutto quello che ha da pensare” ha commentato lo showman. Dunque sembrerebbe che la conduttrice sia una fan del programma di Fiorello.

Quest’ultimo ha poi ammesso di non comprendere perfettamente il meccanismo di Amici, così come quello di Ballando Con Le Stelle, visto che ci sono diversi vincitori e che si sfidano categorie diverse come cantanti contro ballerini.

La gaffe di Fiorello

La puntata di ieri di Viva Rai 2 ha fatto il giro del web poiché interamente dedicata al compleanno di Mina che però si celebra il 25 marzo. Per l’occasione, Fiorello ha invitato anche Lorella Cuccarini che si è esibita col conduttore in un medley in omaggio alla cantante. “E quindi io sono due volte cretino. Però, posso dire, alla fine Mina si è festeggiata due compleanni” ha commentato a fine puntata lo showman.