Fiorentina, Callejon nel mirino: “Fuori condizione, senza Insigne e Mertens non è lo stesso”

Sono passati poco più di sei mesi da quanto José Maria Callejon ha deciso di lasciare Napoli. Dopo un lungo tira e molla con la società partenopea, infatti, l’attaccante spagnolo ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club azzurro.

La prima decisione di José, infatti, era stata quella di ritornare in Spagna per stare più vicino ai suoi affetti più cari. La mancanza di offerte valide, però, lo ha riportato in Italia, alla Fiorentina.

Nel club toscano, però, il giocatore non sta vivendo un bel periodo. Arrivato tra l’esultanza dei tifosi, non è ancora riuscito ad incidere, complice anche la Covid che l’ha colpito nelle scorse settimane.

Intanto, però, a Firenze cominciano a farsi delle domande sull’ex calciatore del Napoli. Callejon, infatti, senza Insigne e Mertens, non riesce ad incidere e spesso risulta fuori dal gioco.

Inoltre, si comincia a parlare anche di una cattiva condizione fisica. Per José Maria Callejon, quindi, non proprio un bel momento con la maglia viola. Dopo aver lasciato Napoli, quindi, non vi è stata proprio una bella fine per lo spagnolo.