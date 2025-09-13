Fiorentina, svelata la lista dei convocati per il match contro il Napoli

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha annunciato i giocatori convocati per l’imminente match di stasera contro il Napoli.
La partita si svolgerà presso lo stadio Artemio Franchi ed inizierà alle 20.45.
Nell’elenco dei nomi, manca quello di Albert Gudmundsson. L’attaccante, reduce dall’infortunio alla caviglia, subito durante l’ultimo incontro della sua nazionale, non sarà presente.
Ecco, la lista dei convocati. Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli. Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.
Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti. Infine, come centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi, Caviglia.