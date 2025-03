Fiorentina, doppia assenza pesante contro il Napoli: out Mandragora e Zaniolo

Fiorentina si prepara ad affrontare il Napoli nella 28ª giornata di Serie A, ma dovrà farlo senza due pedine chiave.

Per la trasferta allo stadio Diego Armando Maradona, Raffaele Palladino non potrà contare su Rolando Mandragora e Nicolò Zaniolo, entrambi squalificati dopo aver ricevuto un’ammonizione nella sfida contro il Lecce. La loro situazione era già in bilico a causa della diffida, e i cartellini gialli hanno fatto scattare automaticamente la squalifica.

Occasione Napoli

Le assenze di Mandragora e Zaniolo rappresentano una perdita importante per i viola, che dovranno trovare alternative valide per mantenere equilibrio e qualità contro una formazione ostica come il Napoli.

Nel frattempo, la squadra toscana ha portato a termine il penultimo allenamento in vista del match. La seduta si è svolta nella mattinata al Viola Park, con la rifinitura prevista per domani prima della partenza.

Palladino ha potuto lavorare con la maggior parte del gruppo a disposizione, fatta eccezione per Folorunsho e Colpani, ancora impegnati nel loro percorso di recupero dopo gli infortuni subiti nelle scorse settimane. Nonostante le defezioni, la Fiorentina si avvicina alla sfida con la determinazione di ottenere un risultato positivo.