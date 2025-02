Fiorentina-Inter gara surreale, Zazzaroni sul CdS: “Partita falsata da un regolamento imperfetto”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, scrive sul giornale della partita vinta meritatamente da parte della Fiorentina contro l’Inter di Simone Inzaghi. In particolare, il giornalista, scrive di quanto accaduto nel recupero della partita di campionato, con un caso davvero surreale: “Commento una partita falsata da un regolamento imperfetto che mi auguro possa contemplare in futuro la necessaria correzione: situazioni simili si ripeteranno”.

“Trattandosi di una gara d’andata rinviata di mesi (caso Bove) e riprogrammata per esigenze di calendario a mercato invernale chiuso, è stata infatti autorizzata un’autentica stramberia. Altro che «Viola in emergenza», come l’ha definita Compagnoni – l ’ Inter e ovviamente la Fiorentina non hanno alcuna responsabilità”.

FIORENTINA-INTER, UNA PARTITA FALSATA DALLE DECISIONI DELLA LEGA DI SERIE A: LA SQUADRA DI PALLADINO HA DOVUTO SCENDERE IN CAMPO SENZA I NUOVI CALCIATORI E LE CESSIONI DEL MERCATO DI GENNAIO

Zazzaroni continua scrivendo che “[…] Palladino non ha potuto impiegare chi stava allenando a dicembre, ovvero Martinez Quarta (tornato in Argentina), Kayode (Brentford), Ikoné (Como), Kouame (Empoli) e Biraghi (Torino). E in più non gli è stato possibile ricorrere agli acquisti di gennaio. Fagioli, Zaniolo e Ndour, oltre a Pablo Marí e Folorunsho, che peraltro hanno già esordito in campionato […]”.