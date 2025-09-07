Fiorentina-Napoli, Conte perde altri 2 titolarissimi dopo Romelu Lukaku

Non solo Romelu Lukaku, il quale resterà fermo tre mesi. Il Napoli dovrà affrontare la trasferta contro la Fiorentina senza due giocatori importanti: Amir Rrahmani e David Neres. Per Antonio Conte si tratta di una brutta notizia, perché le assenze arrivano in un momento delicato della stagione, tra l’avvio del campionato e l’imminente debutto in Champions League.

Rrahmani si è fermato durante gli impegni con la sua nazionale, accusando un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori per circa un mese. Una perdita pesante, visto che il difensore kosovaro è uno dei leader della retroguardia e punto di riferimento dell’intera linea difensiva. Al suo posto, il debuttante in maglia azzurra Beukema.

Neres, invece, non ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare le ultime gare. Lo staff medico non ha voluto correre rischi e ha deciso di rinviare il suo rientro, rimandando il momento in cui Conte potrà finalmente contare sul talento offensivo del brasiliano. Il mister vuole andare cauto con il brasiliano, il quale è fragile e rischierebbe di stare fuori per molto più tempo.

Il doppio forfait costringerà l’allenatore a rivedere i propri piani: in difesa sarà necessario affidarsi a nuove soluzioni, mentre in attacco toccherà alle alternative farsi carico del peso creativo lasciato libero da Neres. Due assenze che complicano i piani e riducono le opzioni a disposizione, rendendo la sfida contro la Fiorentina ancora più impegnativa.