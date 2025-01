Fiorentina-Napoli e i dubbi di alcuni tifosi sulla rete di Kean: “Non tocca con la mano, era regolare”

La partita tra Fiorentina e Napoli si è conclusa con un sonoro 0-3 per i campani. La squadra di Antonio Conte ha dominato la partita e, a tratti, ha messo sotto i Viola i quali non sono riusciti a svoltare la partita dopo le reti messe a segno dai calciatori azzurri.

Eppure, la Fiorentina ha accarezzato per alcuni istanti il gol del pareggio con l’italiano Kean. Smarcatosi in area di rigore, è riuscito a mettere la palla alle spalle di Meret. Subito, però, è arrivato il fischio dell’arbitro per un tocco di mano, con l’annullamento della rete confermato anche dal VAR. Eppure, l’episodio non ha convinto molti tifosi, soprattutto interisti.

I DUBBI DEI TIFOSI SULLA RETE DI KEAN NELLA PARTITA CONTRO IL NAPOLI. TOCCO DI MANO O PETTO?

Sul web, infatti, in molti nutrono dubbi sull’accaduto e, alcuni, dopo aver visto i fotogrammi di DAZN, sono convinti che l’attaccante abbia toccato la palla prima con il petto ed abbia solo sfiorato il braccio. Paolo I. scrive: “Incredibile come sia stato annullato questo gol. E’ evidente che non tocca palla con la mano“, Umberto A. aggiunge: “Gol regolare, lo Scudetto al Napoli da più interesse al campionato. E’ tutta una questione di soldi“.

Anche il giornalista di SportItalia, Tancredi Palmieri, nutre dei dubbi: “A me non sembra ci sia tocco di mano di Kean, pare regolare il gol della Fiorentina“.