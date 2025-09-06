Fiorentina-Napoli, non solo Rrahmani: anche i Viola rischiano di perdere un titolarissimo

La partita tra Fiorentina e Napoli si avvicina e le due squadre si presentano con qualche problema legato agli infortuni. In casa azzurra la situazione più delicata riguarda Amir Rrahmani, uscito acciaccato dall’ultima gara disputata con la nazionale del Kosovo. Il difensore ha riportato un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno venti giorni.

La Fiorentina invece guarda con attenzione alle condizioni di Albert Gudmundsson, grande protagonista dell’ultima vittoria dell’Islanda. L’attaccante ha segnato un gol, ma poco dopo è stato costretto a lasciare il campo a causa di una botta alla caviglia. Gli esami più approfonditi verranno effettuati al rientro a Firenze, ma le prime valutazioni parlano di un problema non grave.

Nonostante questo, la sua presenza contro il Napoli resta in dubbio e lo staff viola preferisce non rischiare affrettando i tempi di recupero. Senza Rrahmani, il Napoli perde un riferimento centrale nella fase difensiva e dovrà affidarsi a nuove soluzioni, valutando se puntare su Beukema o Juan Jesus accanto a Buongiorno.

La Fiorentina, dal canto suo, rischia di presentarsi priva del giocatore che nelle prime uscite stagionali ha mostrato grande brillantezza. In un match così importante, entrambe le squadre dovranno dimostrare di avere risorse e alternative pronte per sopperire alle defezioni.