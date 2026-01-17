Fiorentina, stanotte è morto il presidente Rocco Commisso

La morte di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha colpito duramente il mondo del calcio italiano. La scomparsa dell’imprenditore italo-americano ha lasciato sgomenti tifosi e addetti ai lavori. Firenze si è svegliata avvolta da un profondo senso di lutto.

Arrivato alla guida del club nel 2019, Commisso aveva dato nuova stabilità alla società viola. Con una visione moderna e un forte attaccamento ai colori, aveva rilanciato ambizioni sportive e investimenti strutturali. Il suo stile diretto lo aveva reso una figura riconoscibile e discussa.

Il legame tra il presidente e la tifoseria si era rafforzato nel tempo grazie a gesti concreti e parole sentite. Per molti rappresentava una garanzia di passione e solidità, non solo economica. La sua assenza lascia un vuoto umano prima ancora che dirigenziale.

Ora la Fiorentina dovrà guardare avanti affrontando una fase delicata del proprio percorso. Restano l’eredità del suo progetto sportivo e il segno profondo lasciato nella storia recente del club. Il nome di Rocco Commisso rimarrà per sempre legato al destino viola.