Fiori d’arancio per Alessandra Viero, volto di Quarto Grado: il sì domenica scorsa a Roma

Alessandra Viero, co-conduttrice di Quarto Grado ha detto sì al compagno Fabio Riveruzzi in una cerimonia per pochi intimi in Campidoglio a Roma.

Alessandra Viero ha detto sì domenica scorsa al compagno Fabio Riveruzzi dopo anni di fidanzamento e un figlio nato quattro anni fa. La cerimonia civile è stata celebrata in Campidoglio a Roma, così come testimoniato da una splendida foto pubblicata dalla giornalista sul proprio profilo Instagram.

Lei, sorridente e sbarazzina in una tuta bianca e vezzosi tacchi color oro, guarda innamorata il marito, elegante in un abito blu notte su cui fa bella mostra di sé una cravatta azzurra. Entrambi si scambiano uno sguardo complice e tenerissimo a testimonianza di un’unione solida e fortunatissima. Il tutto condito da un ancora più romantico “Daydream“, commento a suggello dello scatto.

La stessa Viero aveva anticipato, proprio nell’ultima puntata di Quarto Grado, le proprie nozze, aumentando a dismisura l’entusiasmo dei tanti telespettatori del programma di Rete Quattro. “Mi fa piacere condividerlo con voi che siete la mia seconda famiglia“, aveva esordito così la giornalista, dal 2013 spalla del reporter Mediaset, Gianluigi Nuzzi.

Non sono mancati certo gli auguri di tutta la redazione del programma di Rete Quattro che ha ricondiviso la foto della bella giornalista veneta accompagnando l’immagine a un affettuoso “Tanti auguri alla nostra splendida Alessandra Viero e a suo marito Fabio!“.

Alessandra Viero, quarant’anni lo scorso aprile, dal 2008 è un volto di Rete Quattro con cui ha iniziato come inviata e lettrice di agenzie in studio. Tre anni dopo è passata alla redazione di TGcom24, prima di sbarcare in prime time col rotocalco “Pomeriggio Cinque Cronaca”. L’anno seguente è co-conduttrice, insieme a Alessio Vinci, di Domenica Cinque prima di essere sostituita da Sabrina Scampini ed entrare nella redazione di Studio Aperto. Infine il passaggio a Quarto Grado dove affianca Gianluigi Nuzzi in reportage sui gialli irrisolti della cronaca italiana.