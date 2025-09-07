Napoli, Juan Jesus esempio di professionalità e impegno: da gregario a uomo imprescindibile per Conte

Lo scorso giugno, la SSC Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di Juan Jesus, estendendolo di un anno rispetto alla scadenza iniziale fissata al 2025. A 34 anni, il difensore brasiliano si conferma così un punto fermo nello spogliatoio azzurro, non solo per il contributo in campo ma soprattutto per il ruolo di guida e di esempio nei confronti dei compagni.

Antonio Conte ha voluto puntare con decisione su di lui, riconoscendone qualità umane e carisma, fondamentali in un gruppo che punta a consolidare nuove basi dopo una stagione importante.

Anche Aurelio De Laurentiis ha espresso grande fiducia nel giocatore, apprezzandone la professionalità e l’impegno costante dimostrato dal suo arrivo a Napoli. Da qui la scelta di prolungare il legame con un rinnovo annuale.

JUAN JESUS, DOPO UN PERIODO DA PANCHINARO E’ RIUSCITO A TROVARE SEMPRE PIU’ SPAZIO: SIA SPALLETTI CHE ANTONIO CONTE HANNO SEMPRE APPREZZATO LE SUE QUALITA’

Il rinnovo di Juan Jesus ha suscitato soddisfazione tra i tifosi, che vedono in lui un calciatore affidabile e un simbolo di attaccamento alla maglia. Per il difensore, Napoli è ormai una seconda casa, un ambiente in cui ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale che va oltre il rettangolo verde.