domenica, Settembre 7, 2025
Napoli, Juan Jesus esempio di professionalità e impegno: da gregario a uomo imprescindibile per Conte

Di Moreno Zannone
Aurelio De Laurentiis e l'ammutinamento, fonte Flickr
Aurelio De Laurentiis fonte Flickr

Lo scorso giugno, la SSC Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di Juan Jesus, estendendolo di un anno rispetto alla scadenza iniziale fissata al 2025. A 34 anni, il difensore brasiliano si conferma così un punto fermo nello spogliatoio azzurro, non solo per il contributo in campo ma soprattutto per il ruolo di guida e di esempio nei confronti dei compagni.

Antonio Conte ha voluto puntare con decisione su di lui, riconoscendone qualità umane e carisma, fondamentali in un gruppo che punta a consolidare nuove basi dopo una stagione importante.

Anche Aurelio De Laurentiis ha espresso grande fiducia nel giocatore, apprezzandone la professionalità e l’impegno costante dimostrato dal suo arrivo a Napoli. Da qui la scelta di prolungare il legame con un rinnovo annuale.

JUAN JESUS, DOPO UN PERIODO DA PANCHINARO E’ RIUSCITO A TROVARE SEMPRE PIU’ SPAZIO: SIA SPALLETTI CHE ANTONIO CONTE HANNO SEMPRE APPREZZATO LE SUE QUALITA’

Il rinnovo di Juan Jesus ha suscitato soddisfazione tra i tifosi, che vedono in lui un calciatore affidabile e un simbolo di attaccamento alla maglia. Per il difensore, Napoli è ormai una seconda casa, un ambiente in cui ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale che va oltre il rettangolo verde.

