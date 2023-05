Firmino, anche la Juventus ci prova

Con la conferma della sua partenza dal Liverpool a fine stagione, il futuro di Roberto Firmino rimane in dubbio. L’attaccante brasiliano interessa molto nel Vecchio Continente e tre delle migliori squadre della Serie A italiana lo hanno già individuato per rinforzare i rispettivi attacchi

Dopo il suo ultimo gol ad Anfield, Roberto Firmino ha rilasciato parole importanti:

“Ma grazie a Dio, qui abbiamo ottenuto tutto, abbiamo vinto tutto insieme. Senza i miei compagni di squadra, la mia famiglia, l’allenatore, non si può fare questo. Sono molto orgoglioso della storia, per tutto quello che abbiamo ottenuto insieme (…) Ma l’ultima partita in casa con i tifosi, la mia famiglia qui, tutti, gli amici, ero molto emozionato e felice per questo, per segnare il mio ultimo gol in casa. Con questa maglia, con questo grande club, sono molto felice.

Arriva così la conferma della sua partenza dal Liverpool a fine stagione, l’attaccante brasiliano ha deciso di iniziare una nuova avventura lontano dal Merseyside. Con un’ampia gamma di club tra cui scegliere, l’ex Hoffenheim non ha ancora preso una decisione concreta.

La Serie A segue Firmino

Ma come riporta CalcioMercato, la Serie A sembra essere la prossima destinazione di Bobby Firmino. Sia il Milan che l’Inter, rivali in semifinale di Champions League, sono interessate al 31enne, che in questa stagione ha realizzato 12 gol e 5 assist in 34 presenze.

Al Derby della Madonnina sul mercato dei trasferimenti si aggiunge anche la Juventus. Con una situazione finanziaria complicata e il futuro di Dusan Vlahovic in bilico, la possibilità di rinforzare l’attacco con un’occasione a costo zero non passa inosservata a Torino. Il futuro di Firmino è ancora indeciso, ma l’Italia sta già spingendo perché l’italiano si unisca al Bel Paese.