Firmino, possibilità per la Juventus a zero

Tre grandi squadre di Serie A si sono affacciate all’orizzonte per l’attaccante brasiliano. Il tutto per sfruttare l’interessante opportunità che si presenta con il suo possibile ingaggio a costo zero

Quelle che erano voci dovute alla sua situazione contrattuale, perché era svincolato a fine stagione, hanno iniziato ad essere confermate venerdì scorso. Roberto Firmino (31 anni) non rimarrà al Liverpool la prossima stagione, il che apre indubbiamente una nuova gamma di opzioni future per il giocatore brasiliano.

Autore di nove gol e quattro assist in 26 presenze stagionali, l’attaccante continua a far parlare di sé per i suoi progetti futuri. E tutto lascia pensare che continuerà a farlo anche nelle prossime settimane, visto che la squadra di Anfield perderà uno dei suoi giocatori chiave degli ultimi anni. Un giocatore con un certo prestigio.

Porte aperte in Serie A

L’attaccante è ora al centro delle cronache perché, secondo quanto riportato da Football Italia, Firmino è nel mirino di tre grandi club di Serie A. In particolare, gli ultimi campioni dello scudetto, che hanno bisogno di un volto nuovo per iniziare a fare la differenza nelle rispettive prime linee (a costo zero).

Inter, Juventus e Milan sarebbero quindi le possibili destinazioni dell’internazionale Canarinho. Un’opzione comprovata (e gratuita) che queste squadre hanno già iniziato a prendere in seria considerazione. Vedremo cosa succederà nell’asta per Firmino tra nerazzurri, bianconeri e rossoneri. Il calciatore è già stato accostato in passato alle italiane, ma senza alcun successo. La sua volontà era rimanere in Inghilterra, ma ora le cose sembrano essere totalmente cambiate.