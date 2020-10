First Kill: prime novità sulla serie prodotta da Emma Roberts per Netflix

First Kill è il nuovo progetto dell’attrice Emma Roberts.

Si tratta di una serie young adult in chiave horror. La Roberts non è estranea a questo tipo di produzioni, avendo già preso parte a serie del genere come American Horror Story e Scream Queens.

In First Kill Emma Roberts sarà la produttrice esecutiva attraverso la sua casa di produzione Belletrist Productions.

La serie si basa su un racconto breve della scrittrice Victoria “V. E.” Schwab. Il racconto è stato pubblicato nella raccolta di storie breve di Natalie C. Parker e Zoraida Cordova della collana Imprint, intitolata Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite. I vampiri quindi saranno al centro di questa produzione. La serie sarà composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno.

Victoria Schwab è l’ideatrice, sceneggiatrice e produttrice della serie. Felicia D. Henderson è la showrunner del progetto.

La serie verrà distribuita da Netflix.

Sinossi di First Kill:

Quando arriva il momento per la teenager vampira Juliette di compiere la sua prima uccisione per poter prendere il suo posto in una potente famiglia di vampiri, la ragazza nota una nuova arrivata in città di nome Calliope. Juliette resterà molto sorpresa nel scoprire che Calliope è una cacciatrice di vampiri, discendente di una famosa famiglia di cacciatori. Entrambe capiscono che non riusciranno a uccidersi così facilmente. Ciò che però non si aspettano è di innamorarsi l’una dell’altra.

Non vi sono ancora dettagli su un possibile cast.