Qualche giorno fa, vi avevamo parlato in un altro articolo di un ipotetico flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. Dopo giorni di silenzi, i due hanno deciso di fare chiarezza ed evitare l’argomento. Ecco cosa hanno detto.

A cena insieme: nuova frequentazione?

A confermare le indiscrezioni ci ha pensato Roberto Alessi, il quale su Novella 2000 ha dichiarato di essere molto vicino alla conduttrice e di aver sentito un amico in comune. Ecco cosa riporta il noto giornale di gossip: “Mi dicono, Barbara D’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena una sola volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano”.

Inoltre, il giornalista ha chiesto ad alcuni amici dell’imprenditore il suo stato d’animo e il suo interessamento nei confronti della conduttrice. “Certo, è non è difficile crederlo, basta guardarla e sentirla parlare, ma diamo tempo al tempo” dicono.

Flavio Briatore e Barbara D’Urso fanno chiarezza

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, l’imprenditore è stato molto chiaro: “Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco“. Queste parole hanno l’odore di una smentita ma non troppo.

La stessa tattica è stata utilizzata dalla D’Urso, la quale ha specificato che attualmente gli uomini della sua vita sono i due figli, Giammauro ed Emanuele, avuti dall’ex compagno Mauro Berardi. Ovviamente non poteva mancare una menzione speciale al pubblico di Pomeriggio 5. Insomma, le foto parlano chiaro, i due si sono visti davvero, ma pare che al momento non ci sia una storia “importante” in corso.