Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci: nessun ritorno di fiamma, ma il legame resta forte

Negli ultimi tempi si è parlato molto della vicinanza tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, alimentando voci su un possibile ritorno di fiamma. I due ex coniugi hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto, vivendo in case vicine per il bene del figlio Nathan Falco.

Tuttavia, l’attenzione mediatica è cresciuta dopo la fine della relazione della Gregoraci con Giulio Fratini, per cui si è ipotizzato che la costante presenza di Briatore potesse aver giocato un ruolo nella rottura.

Come stanno davvero le cose?

A rafforzare le speculazioni ci sono stati alcuni scambi affettuosi tra i due durante il programma di Rai2 Questione di stile, condotto dalla stessa Gregoraci, dove riferimenti alla loro vita privata hanno sottolineato la profondità del legame che li unisce. Le voci su un possibile secondo matrimonio sono esplose dopo un fuorionda della showgirl, che con un tono ironico aveva dichiarato: “Se si risposa, io lo ammazzo”.

Nonostante tutto, Flavio Briatore ha chiarito definitivamente la situazione, negando qualsiasi progetto di nozze: “No, nessun matrimonio in vista,” ha dichiarato al settimanale Oggi. L’imprenditore ha descritto Elisabetta come una persona fondamentale nella sua vita: “Per me Elisabetta è famiglia”.

Entrambi sembrano intenzionati a mantenere l’equilibrio attuale, coltivando un rapporto affettuoso ma senza implicazioni romantiche. Dopo il divorzio, né Briatore né la Gregoraci hanno intrapreso relazioni durature, restando vicini soprattutto per il bene del loro figlio.