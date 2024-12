Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: tensioni nel loro rapporto? Tutta la verità

Negli ultimi giorni, il rapporto tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, il manager piemontese avrebbe mostrato segni di irritazione nei confronti dell’ex moglie, finita nuovamente sotto i riflettori della cronaca rosa per la relazione con Tomas Talin, giovane 28enne con cui la showgirl è stata avvistata in più occasioni. Pare che Briatore non disapprovi la frequentazione in sé, ma sia infastidito dall’esposizione pubblica di tali incontri, al punto da aver temporaneamente interrotto i contatti con la Gregoraci bloccandola sul cellulare.

Natale in armonia e quadretto familiare

Nonostante le presunte tensioni, la famiglia sembra aver ritrovato la serenità. Briatore e Gregoraci hanno trascorso il Natale insieme al figlio Nathan Falco, condividendo sui social immagini di una giornata all’insegna dell’armonia. La famiglia si trovava in Kenya, presso uno dei resort di proprietà dell’imprenditore, e tra i presenti figurava anche Mario Gregoraci, padre della showgirl.

Lo scatto pubblicato su Instagram da Briatore, che lo ritrae sorridente accanto all’ex moglie e al figlio, sembra confermare che eventuali dissapori siano stati lasciati alle spalle. Quanto a Tomas Talin, il giovane fidanzato della Gregoraci, non c’è stata alcuna menzione o presenza durante la vacanza, lasciando intendere che eventuali incontri con lui avverranno al ritorno in Italia.

Le critiche sul post natalizio in Kenya

Nel frattempo, Elisabetta Gregoraci ha attirato l’attenzione del pubblico per un album fotografico condiviso su Instagram. Nelle immagini, la conduttrice appare sulla spiaggia insieme a un gruppo di bambini kenyoti, accompagnata da una riflessione sul valore dei piccoli gesti e dell’amore sincero. Sebbene molti follower abbiano elogiato il messaggio, altri hanno mosso critiche, accusandola di utilizzare i minori per ottenere visibilità sui social.

Le polemiche non si sono fermate qui. Alcuni utenti hanno sottolineato una presunta incoerenza tra l’immagine di semplicità evocata dal post e il resto del profilo della Gregoraci, dove abbondano scatti che ritraggono il suo stile di vita lussuoso, tra ristoranti esclusivi e resort di alto livello. Il dibattito ha messo in evidenza il contrasto tra l’intento solidale della showgirl e la percezione di una distanza tra la sua quotidianità e le realtà più umili che ha voluto raccontare.