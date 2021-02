Flavio Briatore, nuovo flirt in corso? Intanto la Gregoraci fa un grande annuncio

Flavio Briatore è tornato al centro della cronaca rosa: l’imprenditore era già balzato da un giornale all’altro per un presunto ritorno di fiamma con la ex moglie Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, si tratta di una fake news bella e buona, anche se la notizia su un flirt è vera. Vediamo nel dettaglio.

FLAVIO BRIATORE: FLIRT IN CORSO CON UNA MODELLA RUSSA – A quanto pare, l’imprenditore ha iniziato una relazione con una modella russa. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornale Diva e Donna, infatti, sembrerebbe che i due siano ancora molto lontani da presentazioni ufficiali. La modella in questione si chiama Valentina Kolesnikova, 30 anni e residente a Milano da diverso tempo.

Nel 2018 ha vinto Miss Russia Earth e attualmente lavora come attrice e modella. Inoltre, la 30enne ha posato per Playboy e For Men. I due si sarebbero recentemente incontrati nel Principato di Monaco in gran segreto. La donna avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage e avrebbe cenato in compagnia di Flavio Briatore.

Tuttavia, i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato nulla. La modella ha pubblicato sui suoi social dei contenuti inerenti al suo viaggio a Montecarlo, ma in nessuno di questi è presente l’imprenditore. Per tale motivo, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti direttamente dai protagonisti della vicenda.

ELISABETTA GREGORACI FA UN GRANDE ANNUNCIO – Nel frattempo, Elisabetta Gregoraci ha fatto un grande annuncio sui social a tutti i suoi follower. Da giorni la showgirl aveva comunicato ai suoi fan di essere coinvolta in un nuovo progetto lavorativo: a partire dalla giornata di oggi è stata lanciata l’anteprima delle T-shirt realizzate per celebrare l’affetto dei suoi fan. La showgirl ha mostrato su Instagram una semplice maglia bianca con alcune delle sue frasi iconiche all’interno del GFVip. Per vedere la foto, cliccate qui.