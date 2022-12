Flavio Briatore, Selvaggia Lucarelli lo attacca: “Ecco il menù sovranista del Twiga”

Flavio Briatore, noto imprenditore, è spesso al centro della polemica, non tanti per i suoi flirt, quanto per i prezzi dei suoi ristoranti. Tempo fa, infatti, l’uomo fu sommerso dalle critiche per aver detto che la sua pizza era sicuramente migliore di quella napoletana poiché costava di più. Questa volta, è tornato al centro delle polemiche dopo alcune stories di Selvaggia Lucarelli.

Prezzi spropositati: interviene la giornalista

In un modo o nell’altro Flavio Biatore è sempre riuscito a far parlare di sé. Chi frequenta i suoi locali sa perfettamente che non andrà a pagare una cifra modesta bensì alta e che rispecchia gli standard di una certa classe sociale. Tuttavia, sono tante le polemica che girano attorno a quest’uomo.

Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando Con Le Stelle, ha deciso di non restare in silenzio e bacchettare pubblicamente l’imprenditore, definendo il suo ristorante sovranista. “Accanto alla pasta alle vongole (presente), ecco il menù sovranista del Twiga” scrive la giornalista sui social.

Successivamente ha allegato il menù del noto locale ed effettivamente i prezzi sono il doppio, se non il triplo, rispetto agli altri ristoranti. Il prezzo medio per un antipasto di pesce al Twiga è di circa 50 euro.

Insomma, anche questa volta Flavio Briatore indirettamente ha fatto parlare di sé, tuttavia la polemica finisce dal momento in cui i clienti sanno cosa stanno facendo e dove stanno andando.