Flavio Briatore, sul futuro del figlio: “Se vorrà lavorare da me, farà il cameriere”

Imprenditore di grande successo, Flavio Briatore non è affatto sconosciuto nel mondo del gossip. Nei giorni scorsi, però, a far discutere non è la vita sentimentale dell’uomo, ma alcune sue dichiarazioni. Nel dettaglio, si tratta di affermazioni sul foglio Nathan Falco, avuto con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

“Se vorrà lavorare con me, farà il cameriere” – Attraverso una recente intervista a Di Più, Briatore ha parlato del suo ruolo di padre. L’imprenditore non ha fatto mistero del suo essere severo con Nathan, ma giusto con quest’ultimo. Ha inoltre aggiunto di credere nella meritocrazia, ammettendo che, in futuro, la applicherà anche con suo figlio.

“Ha finito quest’anno la terza media. Inizierà il liceo che farà in collegio dove ci sarà anche una parte di food and beverage che potrà fornirgli le competenze per continuare il mio lavoro“, ha così spiegato Briatore.

L’imprenditore ha poi proseguito: “Sia chiaro, partirà da zero come tutti, facendo il cameriere. È fondamentale se vuole un giorno diventare manager, partire dal basso come ho fatto io nella mia vita. Indipendentemente dalla sua posizione sociale, dopo il liceo viene a lavorare da me. Comincerà a fare il cameriere, non farà il padrone. Poi, dopo 6-7 anni, se merita farà il padrone”.