Flavio Briatore, suo figlio Nathan è sicuro: “Voglio continuare con quello che fa papà”

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e Nathan Falco hanno presenziato a Pitti Uomo 103, kermesse di moda che si tiene a Firenze. La showgirl calabrese è stata invitata come testimonial di Juicy Couture mentre padre e figlio hanno presentato la loro capsule collection create con il brand Suns Boards.

Le parole di Briatore sul figlio Nathan

Intervistato da Today, Flavio Briatore ha spiegato com’è nata questa collaborazione con suo figlio di 12 anni: “Mio figlio l’ha voluta far lui, io non gli metto mai pressione, lui fa le cose che si sente di fare. A Nathan la moda piace, logicamente un certo tipo di moda. Quindi quando abbiamo deciso di fare questa collaborazione con l’azienda abbiamo studiato i materiali insieme e deciso cosa fare. Lo scopo è viaggiare leggeri”.

Continua l’imprenditore: “Tutti noi in base alla destinazione riempiamo lo zainetto con ciò che è più giusto, la mia idea è che per una vacanza di 5 giorni uno zaino deve bastare e la nostra capsule è pensata proprio per occupare poco spazio e non prendere pieghe: quindi è perfetta per chi viaggia molto”.

Nathan Falco sulle orme del papà

Il giovane Nathan sembrerebbe essere a suo agio davanti ai flash dei fotografi e anche lui ha avuto modo di parlare durante l’intervista. Per lui non è stato complesso lavorare con il padre: “All’inizio pensavo fosse difficile invece è molto facile perché alla fine ci vestiamo più o meno uguali, siamo sempre vestiti in tuta, quindi è stato semplice”.

Nathan è uno dei CEO più giovani al mondo poiché possiede l’azienda Billionaire Bears ovvero orsi miliardari in NFT che danno accesso a feste esclusive e oggetti di lusso. Sul suo futuro non ha dubbi: “Voglio sperimentare un po’, ma secondo me continuerò quello che fa papà”. E sulla sua azienda dichiara: “Sta andando bene, però è un po’ calata perché gli ETH, ovvero la moneta degli Nft, sono andati un po’ giù”.

Papà Briatore è fiero di lui e non sembrerebbe avere nessuna preoccupazione: “Lui è bravo, quindi se come ha detto lui vuol seguire il lavoro che faccio io sono contento. È molto bravo perché conosce già i dettagli e per l’età che ha lo assumerei già adesso. Però la scuola prima cosa eh, il contratto dopo“.