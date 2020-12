Florence Pugh nell’adattamento cinematografico del romanzo “The Maid”

Florence Pugh ha ottenuto un nuovo ruolo sul grande schermo.

La giovane attrice avrà il ruolo da protagonista nell’adattamento cinematografico del romanzo, in uscita a breve, The Maid di Nita Prose.

Ecco qualche indizio in più sulla trama del nuovo progetto di Florence Pugh:

Il romanzo uscirà nel 2022, pubblicato dalla Penguin Random House negli Stati Uniti e in Canada. Nel Regno Unito invece HarperFiction pubblicherà il romanzo. Si tratta di un racconto in grado di unire elementi leggeri e intriganti a un mistero in stile Agatha Christie. La storia si svolge al Regency Grand Hotel, luogo in cui Molly lavora come cameriera. Grazie alla possibilità di potersi muovere quasi inosservata all’interno dell’hotel la ragazza riesce a captare ogni piccolo sporco segreto degli ospiti dell’hotel. Molly infatti presto verrà a conoscenza di ciò che si cela dietro all’apparente mondo fatato del Recency Grand Hotel, catapultandoci in un murder mystery, soffermandosi inoltre su una storia senza tempo sulla forza rappresentata dalle proprie differenze.

Florence Pugh sta collezionando un successo dopo l’altro:

L’attrice ha preso parte a pellicole di successo quali Midsommar di Ari Aster e Piccole Donne di Greta Gerwig nel 2019. Al momento Florence Pugh è impegnata con le riprese di Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, dove recita accanto a Chris Pine ed Harry Styles. Inoltre la vedremo nella pellicola ambientata nell’universo Marvel, Black Widow, nel 2021.