Florenzi verso la permanenza in Francia: PSG pronto a riscattarlo dalla Roma

Il terzino sta facendo bene con i parigini e salvo sorprese resterà in Francia

Alessandro Florenzi resterà con tutta probabilità al Paris Saint-Germain. Il terzino è approdato nella scorsa estate in Francia in prestito oneroso per 500 mila euro e le prestazioni hanno convinto i parigini ad esercitare il diritto di riscatto.

All’ombra della Tour Eiffel il terzino sembra rinato. Nonostante il cambio in panchina e l’arrivo di Pochettino, Florenzi ha mantenuto il posto da titolare e conquistato il suo primo trofeo in carriera battendo il Marsiglia in Supercoppa.

Fino a questo momento l’esterno ha collezionato 20 presenze condite da 2 reti, assicurando un rendimento costante e prestazioni di livello che spingono i francesi ad acquistarlo a titolo definitivo.

Il PSG vanta di un’opzione per il riscatto da 9 milioni di euro, con il ds Leonardo che ha fatto intendere che formalizzerà già nei prossimi mesi l’offerta, anticipando i termini previsti nel contratto con la Roma.

Il futuro di Florenzi, dunque, salvo colpi di scena sarà lontano dalla Roma.