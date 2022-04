Floriana Secondi di nuovo fidanzata: tutto su Angelo, la sua nuova fiamma

Sono ormai più di 20 anni che Floriana Secondi è lontana dal mondo dei reality e della televisione italiana, ma ora ha deciso di rimettersi in gioco. È una concorrente ufficiale dell‘Isola dei Famosi 2022, condotta da Ilary Blasi su Canale 5.

Ad aspettare l’ex gieffina a casa c’è il fidanzato Angelo, architetto romano, a cui è legata da più di 7 anni. Un uomo con cui Floriana ha ritrovato la felicità dopo una vita sentimentale non tutta rose e fiori. Prima di lui era stata con Mirko Fantini, padre di suo figlio Domiziano, e poi con il modello Daniele Pompili.

Di Angelo non si sa neanche il cognome. I due sono legati da più di 7 anni, anche se l’ex gieffina, ospite nel salotto di Barbara D’urso non molto tempo fa, ha raccontato di conoscerlo da molto più tempo:

“Sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente”, ha detto la romana durante il programma televisivo condotto da Barbara e in onda su Canale 5.

Tuttavia, Floriana ha voluto mettere le cose in chiaro per quanto riguarda il matrimonio e i figli: “È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.

