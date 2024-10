Florida, grande preoccupazione per l’uragano Milton: esteso lo stato d’emergenza

Mentre la Florida sta ancora affrontando gli effetti devastanti dell’uragano Helene, si prepara a ricevere Milton, un nuovo uragano che ha già raggiunto la categoria 2 e sta guadagnando forza prima di colpire la costa del Golfo del Messico.

Domenica sera, Milton si trovava a circa 230 miglia a ovest-nordovest di Progreso, in Messico, e si prevede che possa trasformarsi in un “grande uragano” di categoria 3 o superiore prima di colpire la costa occidentale della Florida a metà settimana, secondo quanto riportato dall’agenzia nazionale di monitoraggio degli uragani (NHC).

PREOCCUPAZIONI PER L’URAGANO MILTON – Queste previsioni destano grande preoccupazione in Florida e nel sud-est degli Stati Uniti, un’area già colpita duramente dal passaggio di Helene, tra le polemiche riguardanti gli aiuti federali alle vittime.

In risposta alla minaccia di Milton, il governatore Ron DeSantis ha ampliato lo stato di emergenza, che ora interessa 51 delle 67 contee dello Stato. Ordini di evacuazione obbligatori sono stati emessi per alcune zone della contea di Pasco e dell’isola di Anna Maria, a partire da oggi. Inoltre, altre località hanno invitato i residenti di strutture particolari, come case di cura, a evacuare.

Nel 2017, circa 7 milioni di persone furono esortate a lasciare la Florida durante l’uragano Irma. In base alle lezioni apprese in precedenti emergenze, lo Stato sta allestendo stazioni di rifornimento e punti di ricarica per veicoli elettrici lungo le vie di evacuazione.

Nel frattempo, i servizi di emergenza sono ancora impegnati ad assistere le numerose vittime dell’uragano Helene, il più mortale che abbia colpito gli Stati Uniti dopo Katrina nel 2005. Solo una settimana fa, Helene ha raggiunto il picco come uragano di categoria 4, causando almeno 226 vittime in sei stati del sud-est, di cui almeno 14 in Florida, insieme a devastanti inondazioni.