Floro Flores e il calcetto: “Voglio fare a Napoli ciò che Totti ha fatto a Roma”

Antonio Floro Flores, ex attaccante napoletano che ha militato tra le altre in Napoli e Sassuolo, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica 1 Station Radio, nel corso della trasmissione sportiva 1 Football Club. Ecco le sue parole.

“La mia carriera? Oggi si pensa solo ai soldi, mentre io ho sempre giocato per passione. La realtà è che se non ti senti più a posto devi lasciare: fisicamente ad un certo punto stavo sempre male, ero in Serie C e non al Napoli. Ho rispettato la mia passione per il calcio”.

“Ora sto cercando di costruire un nuovo progetto. A Napoli stiamo cercando di costruire un campionato di calcetto sulla falsariga di quanto fatto da Totti a Roma. Pian piano ci stiamo riuscendo. Vogliamo dare qualcosa di nuovo alla gente che ha sofferto il lockdown e la situazione derivata dal Covid-19″.

“Lo sport amatoriale può aiutare tante persone: sarò presente anche io in questo torneo. Tra amici mi diverto molto, proprio perché non lo facciamo per soldi. Vogliamo creare qualcosa di bello e stimolante”.

Un progetto interessante, promosso dalla passione di Floro Flores verso il mondo del calcio e dello sport in generale. Attualmente l’ex attaccante del Napoli è l’allenatore della Frattese, squadra campana militante nel campionato di Eccellenza.