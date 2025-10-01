Flotilla: danneggiati i sistemi di comunicazione da una nave israeliana

La Global Sumud Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, l’arrivo previsto tra 3 giorni. Si tratta di una iniziativa umanitaria internazionale che ha lo scopo di portare aiuti a Gaza rompendo il blocco. Stando a quanto emerso nelle prime ore di oggi, alcune navi israeliane avrebbero raggiunto le imbarcazioni, danneggiando i sistemi di comunicazioni.

RAGGIUNTA DAGLI ISRAELIANI – Nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 3 ottobre, alcune delle navi della GSF si sono ritrovate a 100 miglia nautiche da Gaza. Ancor prima di arrivare a tale distanza, le navi israeliane hanno iniziato a prepararsi per prendere il controllo delle imbarcazioni.

Queste notizie non hanno fatto altro che accrescere le preoccupazione di una possibile escalation durante l’operazione di sequestro delle barche. All’alba di oggi sono giunte le prime notizie da parte degli attivisti, annunciando il “primo incontro” con le imbarcazioni israeliani.

Attraverso un video pubblicato su X, un attivista tedesco ha raccontato del danneggiamento dei sistemi di comunicazione da parte di Israele:

“Abbiamo avuto una notte insonne, abbiamo avuto una visita dall’Iof (Forze occupazione israele, ndr) sono venuti con una grande nave militare e altri motoscafi più piccoli, sono venuti molto vicini alle nostre imbarcazioni e a tratti hanno paralizzato i nostri sistemi di comunicazione e poi se ne sono andati. Ora è spuntato il sole e ci dirigiamo a Gaza!”.