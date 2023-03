Folla di offerte in Premier League per Adrien Rabiot

Liverpool, Manchester United e Tottenham Hotspur stanno tenendo d’occhio la decisione del centrocampista della Juventus. Libero in estate, il francese è anche un obiettivo del Manchester City

Adrien Rabiot è destinato a diventare uno dei principali agitatori della finestra di trasferimento estiva del 2023. Alla Juventus, il centrocampista ha detto chiaramente di voler giocare la prossima edizione della Champions League. Una questione di grande preoccupazione per la squadra di Massimiliano Allegri.

A meno di un miracolo, la squadra piemontese sarà fuori dalla Champions League a causa della sanzione subita in Serie A a causa del “Caso Plusvalenze”. Pertanto, il futuro immediato dell’ex giocatore del Paris Saint-Germain è sconosciuto. Inoltre, tre potenze della Premier League hanno chiesto informazioni sulla sua situazione contrattuale.

Un grattacapo per la Juventus

Secondo 90min, Liverpool, Manchester United e Tottenham Hotspur sono tutti sul mercato per il brillante giocatore. Da notare che anche il Manchester City ha fatto un’offerta per Rabiot. Di certo, all’orizzonte ci sono club davvero magnifici lontano da Torino.

Pep Guardiola sarebbe felicissimo dell’arrivo del francese, anche se è vero che la concorrenza per il pupillo della Vecchia Signora sarà agguerrita. Reds, Red Devils, Spurs e Sky Blues hanno tutti presentato le loro credenziali, anche se Rabiot avrà l’ultima parola sulla questione. I bianconeri, intanto, non sembrano aver così tanta voglia di spingere per un rinnovo contrattuale. Il calciatore chiedere troppo, anche per via della madre agente, e si va verso un addio a zero. La Juventus avrebbe ricevuto alcune offerte in inverno, ma tutte non convincenti.