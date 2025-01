Folorunsho e il rapporto con Conte: da “nuovo Vidal” alla lite

Michael Folorunsho è stato definito da Cerchione come una vittima di Antonio Conte. Il centrocampista sembrava potesse far comodo al Napoli del tecnico salentino, ma qualcosa si è spezzato quest’estate

Michael Folorunsho ha salutato il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato, con Antonio Conte che non si è svenato minimamente per trattenerlo. Infatti, il calciatore italiano non ha sfondato con il tecnico salentino, al punto che sembra ci sia stato del malcontento tra i due.

Folorunsho, infatti, è diventato quella che si potrebbe definire una vera e propria vittima di Antonio Conte. Il tutto, però, ha delle motivazioni dietro. Infatti, Folorunsho e il tecnico ex Juventus e Inter avrebbero litigato la scorsa estate, cosa che ha portato ad una frattura insanabile tra le due parti.

Cerchione racconta la vicenda

A raccontare cosa è successo tra le due parti è stato Luca Cerchione, giornalista e opinionista sportivo che ha detto le seguenti parole a Ocw Sport: “Folorunsho è una vittima di Conte e di una risposta data allo stesso Conte quando i 3 nazionali del Napoli sono rientrati dall’Europeo, l’allenatore azzurro lo ha accusato di avere qualche kilo in più del consentito, il calciatore ha osato rispondere che era solo il primo giorno e che erano tornati dall’Europeo, da qui la reazione di Conte che gli ha detto che lui all’europeo ci era andato a fare le vacanze visto che non aveva mai giocato. Da qui si è rotto il loro rapporto e non è stato mai fatto scendere in campo con la maglia del Napoli”.