Folorunsho: il gioiello del Napoli in prestito alla Reggina che si sta mettendo in luce

C’è un giocatore del Napoli che in questa stagione sta facendo molto bene in Serie B. Stiamo parlando di Michael Folorunsho, centrocampista italo-nigeriano che si sta mettendo in luce con la maglia della Reggina, squadra in cui si trova attualmente in prestito dal Napoli.

Gli osservatori azzurri monitorano costantemente le sue prestazioni e stanno valutando il suo profilo in vista del prossimo ritiro estivo azzurro in cui il Napoli proverà a costruire una squadra per tornare stabilmente in Champions League, qualora quest’anno non dovesse riuscirci.

Nato a Roma nel 1998 e alto 1.85, Folorunsho è un prodotto del vivaio della Lazio, in cui ha giocato fino all’Under 19 per poi trasferirsi alla Virtus Francavilla e poi al Napoli. De Laurentiis dopo aver acquisito il Bari lo ha fatto andare in Puglia per poi mandarlo in prestito alla Reggina.

In questa stagione ha già totalizzato 21 presenze con la maglia granata e ha messo a segno 5 goal distribuendo 2 assist.

Il suo sogno, così come quello di molti altri calciatori che stanno facendo bene nella serie cadetta, è quello di avere una possibilità per esprimersi in Serie A e i suoi 23 anni fanno pensare che i tempi sono ormai maturi per fare bene anche ai massimi livelli.