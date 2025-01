Napoli, Folorunsho ad un passo dalla Fiorentina: le cifre, convocazione a rischio per sabato?

Il mercato di gennaio servirà alla SSC Napoli per rinforzare la squadra e mettere a disposizione di Antonio Conte calciatori già pronti per il proseguo della stagione. In particolare, sarà rimpiazzare chi partirà. Per diversi motivi, infatti, alcuni giocatori hanno chiesto la cessione.

Tra questi c’è anche il centrocampista Folorunsho, il quale, non è stato molto soddisfatto del suo minutaggio in questi primi mesi di Napoli. Secondo quanto riportato dal portale TMW, il calciatore sarebbe pronto ad approdare alla Viola, rivelando anche le cifre del trasferimento.

“Prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e 9 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni. Folorunsho fino a questo momento col Napoli (con cui ha un contratto fino al 2029) ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze“.

Folorunsho, che indossa la maglia azzurra dal 2019, molto probabilmente non sarà nemmeno convocato per la partita contro la Fiorentina. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la quale svela che il centrocampista azzurro è molto vicino al club Viola e la trattativa dovrebbe chiudersi proprio dopo la partita di sabato. Anche contro il Venezia, non è stato convocato.