Folorunsho-Napoli, tentativi di riavvicinamento: dialogo con Conte alla ripresa degli allenamenti

Il Napoli e Michael Folorunsho stanno cercando di ristabilire un rapporto positivo, dopo un’estate turbolenta per il centrocampista. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nella giornata di ieri è avvenuto un confronto tra il giocatore e Antonio Conte, durante il ritorno agli allenamenti.

Questo dialogo rappresenta un passo avanti nel tentativo di risolvere le tensioni emerse durante un mercato estivo piuttosto complicato per Folorunsho, che arrivava da una stagione positiva con il Verona.

Una scintilla mai accesa

Dopo la convocazione agli Europei in Germania e il rinnovo del contratto con il Napoli, sembrava che il percorso del centrocampista fosse chiaro e privo di intoppi. Tuttavia, la scintilla tra lui e l’ambiente partenopeo non si è mai accesa del tutto, come dimostrato dal ritiro estivo a Castel Di Sangro.

L’Atalanta aveva avanzato un’offerta di 15 milioni di euro più 3 di bonus, che però è saltata a causa delle richieste di De Laurentiis, il quale voleva inserire una percentuale del 30% sulla futura rivendita del giocatore. Anche le proposte di Fiorentina e Lazio non hanno convinto il club a procedere con la cessione, nonostante Folorunsho avesse lavorato a parte per tutto il mese di agosto.

Ora l’obiettivo è reintegrare il centrocampista nel gruppo e trasformarlo in una risorsa utile per la squadra, soprattutto considerando che il Napoli ha bisogno di tutti i suoi effettivi per puntare al ritorno in Champions League. Questo processo di riavvicinamento, come sottolinea il quotidiano, è cruciale per il prosieguo della stagione.