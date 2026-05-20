Folorunsho non verrà riscattato dal Cagliari: il Napoli valuterà cosa fare

Il futuro di Michael Folorunsho torna a intrecciarsi con quello del Napoli. Dopo la stagione vissuta in prestito al Cagliari, infatti, il club rossoblù avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato la scorsa estate. Una scelta che riporterà il centrocampista alla base, dove sarà nuovamente valutato durante il ritiro estivo di Dimaro

Ritorno alla base

Per il Napoli si apre quindi una nuova riflessione su un calciatore che, negli ultimi anni, ha vissuto diverse esperienze lontano dall’azzurro. Folorunsho aveva lasciato il club partenopeo per trovare continuità e spazio, passando prima dalla Fiorentina e poi dal Cagliari. In Sardegna ha alternato buone prestazioni a qualche difficoltà, anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento nel corso della stagione.

Nonostante questo, il centrocampista classe 1998 continua ad avere estimatori e potrebbe ancora ritagliarsi un ruolo importante. Il Napoli, infatti, vuole osservare attentamente tutti i giocatori di rientro dai prestiti prima di prendere decisioni definitive sul mercato estivo. Il ritiro di Dimaro sarà quindi decisivo per capire se Folorunsho potrà convincere lo staff tecnico a restare in rosa oppure se sarà nuovamente destinato a partire.

Poche possibilità di permanenza

Molto dipenderà anche dalle strategie del club e dalle richieste del prossimo allenatore. Intanto, il ritorno di Folorunsho rappresenta un’altra situazione da gestire in un’estate che si preannuncia intensa per il Napoli. L’idea, però, sarebbe quella di provare a cedere il centrocampista a titolo definitivo.