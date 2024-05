Folorunsho piace a Conte, Napoli pronto a blindarlo

Michael Folorunsho potrebbe diventare uno dei pilastri del Napoli del futuro. Antonio Conte sembrerebbe stravedere per lui, tanto che se si sedesse sulla panchina azzurra potrebbe farne uno dei suoi perni principali

Michael Folorunsho sta vivendo un periodo molto positivo. Il calciatore di proprietà del Napoli, che ha ottenuto la salvezza con l’Hellas Verona in questa stagione, è uno tra i giocatori più in vista tra quelli che abbiamo in Italia. Pre convocato per l’Europeo in Germania di quest’estate da Luciano Spalletti e, soprattutto, autore di una stagione super.

Il giovane centrocampista, infatti, è uno dei principali autori della salvezza scaligera e ora ci sarebbe il Napoli nel suo futuro. Infatti, sarebbe il giocatore perfetto per il gioco di Antonio Conte con l’allenatore leccese che potrebbe sedersi presto sulla panchina partenopea. Il decimo posto lascia gli azzurri fuori dall’Europa, con Antonio Conte che sembra tentato dal progetto ambizioso dei partenopei.

Orgoglio azzurro

Per lui la chiamata in nazionale sembra essere un orgoglio, specialmente dopo le parole dette qualche mese fa proprio su Spalletti. Ecco cosa disse Folorunsho: “Sono molto contento di aver segnato questo gol, questa è una vittoria di tutto il gruppo, perché non abbiamo mai mollato da inizio campionato. Sì, ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di aiutare. Non era facile dopo gennaio ricompattarci, ci aspettavamo partite importanti. I ragazzi nuovi sono stati bravi ad inserirsi subito nel gruppo. Voglio mettermi a disposizione del gruppo e continuare a crescere, non mi pongo limiti. Io ho fatto tutto passo dopo passo: la serie C, la serie B, adesso sono arrivato in Serie A. Già sapere che il mister della nazionale spende belle parole per te è una vittoria, continuo ad essere concentrato sul campionato”.