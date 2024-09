Folorunsho reintegrato: una risorsa tattica per Conte nella nuova stagione

La notizia del reintegro di Michael Folorunsho ha trovato ampio risalto nei quotidiani sportivi, con particolare attenzione al suo rinnovato ruolo all’interno del Napoli. Il centrocampista, considerato una pedina preziosa per Antonio Conte, torna disponibile proprio all’inizio di una stagione ricca di aspettative. Secondo Repubblica, la sua presenza apre la porta a interessanti novità tattiche.

Inserito nella lista di Conte

Folorunsho, rimasto a Napoli, è stato inserito nella lista ufficiale dei 25 giocatori per il campionato, segnando un punto di svolta nei rapporti con Conte. Il riavvicinamento tra il giocatore e l’allenatore è iniziato la settimana scorsa e ha trovato un segnale concreto ieri, quando Folorunsho è tornato ad allenarsi con il gruppo.

La sua reintegrazione rappresenta una risorsa fondamentale, soprattutto in vista delle variazioni tattiche che Conte sta sperimentando, come l’eventuale introduzione di un centrocampo a tre, opzione che potrebbe essere messa in atto dopo la pausa.

Il ritorno di Folorunsho, dunque, non è solo un fatto di spogliatoio, ma potrebbe rivelarsi cruciale per l’evoluzione del gioco del Napoli nella stagione appena iniziata, offrendo nuove possibilità per Conte e nuove speranze per i tifosi azzurri.

