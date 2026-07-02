Folorunsho verso l’addio: due club di Serie A pronti a sfidarsi

Il futuro di Michael Folorunsho potrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista azzurro, rientrato dopo l’ultima esperienza lontano dalla Campania, non sembra destinato a trovare spazio con continuità nel progetto tecnico della prossima stagione e per questo motivo il suo nome è tornato al centro delle voci di mercato

Le novità

Sul giocatore ci sarebbero infatti gli interessamenti di Cagliari (sarebbe un ritorno) e Torino, due società alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo. Entrambi i club apprezzano le qualità del classe 1998, considerato un profilo in grado di garantire corsa, fisicità e versatilità in diverse zone del campo.

Per Folorunsho si tratterebbe di una possibilità importante per ritrovare continuità e tornare protagonista in Serie A. Nel corso delle ultime stagioni il centrocampista ha dimostrato di possedere caratteristiche preziose, distinguendosi per la sua capacità di abbinare quantità e qualità, oltre a una buona propensione agli inserimenti offensivi. Anche se, purtroppo per lui, non è stato ritenuto all’altezza di una big.

Addio al Napoli o nuovo prestito?

Il Napoli sta valutando le possibili soluzioni per il futuro del giocatore e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti. Molto dipenderà dalle strategie del club azzurro e dalle condizioni che verranno eventualmente proposte dalle società interessate. Intanto, la possibilità di un nuovo prestito si alzano, in virtù di un contratto fino al 2029.