Folorunsho vicino al Verona: manca l’accordo con il Napoli

Dopo aver ceduto Tameze al Torino, l’Hellas Verona sembra vedere in Folorunsho il perfetto rimpiazzo. Il giocatore ha già l’accordo con il club, ma serve quello con il Napoli

L’Hellas Verona sta per concludere un giro immenso di grandi manovre per il proprio centrocampo. Dopo aver ceduto a titolo definitivo Adrien Tameze al Torino per circa 2.8 milioni di euro, i gialloblù sembrano intenzionati a prelevare da subito il suo sostituto.

Il calciatore che potrebbe sostituirlo sarebbe Michael Folorunsho, classe ’98 di proprietà del Napoli che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Bari. Per ora il club avrebbe il benestare del giocatore, che si trasferirebbe ben volentieri agli scaligeri, ma non quello del Napoli con cui manca l’accordo.

Parla il suo agente

Di recente ha parlato Mario Giuffredi, agente di Michael Folorunsho che ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro del proprio assistito. Il giocatore è stato a lungo osservato dal tecnico dei partenopei: “Per quanto riguarda lui dobbiamo aspettare le indicazioni di Garcia, il tecnico l’ha voluto osservare con grande attenzione. Quando ci dirà se vorrà tenerlo a Napoli o mandarlo a giocare ci regoleremo, ci sono squadre di Serie A interessate e sicuramente giocherà lì”.

Indipendentemente da tutto, quindi, il giocatore sarà in Serie A dopo anni e anni a giocare nelle serie minori del nostro calcio. Lui, intanto, qualche mese fa ha dichiarato di sentirsi pronto per il grande salto: “Per ogni calciatore ci sono dei tempi che vanno rispettati, è giusto fare la gavetta. Oggi mi sento più pronto rispetto agli anni precedenti, perché giocando acquisisci esperienza, da diverse stagioni sono in squadre dove mi sento protagonista. Penso di essere pronto per fare la A, se avverrà sarò contentissimo”.