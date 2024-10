Fontana di Trevi, accessi limitati e possibile biglietto d’ingresso: monta la protesta

A partire da gennaio, la Fontana di Trevi diventerà a numero chiuso, con accessi contingentati per i visitatori, e nel 2025 potrebbe anche essere introdotto un biglietto d’ingresso, che non riguarderà però i residenti romani. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione dei lavori di manutenzione.

Il progetto del comune di Roma

Durante il restauro, la fontana resterà accessibile grazie a una passerella a forma di ferro di cavallo, che permetterà ai turisti di avvicinarsi ai gruppi scultorei realizzati da Nicola Salvi nel 1762. Gualtieri ha spiegato che, una volta terminati i lavori, verrà regolato l’accesso con hostess e steward che controlleranno il numero di persone ammesse alla gradinata inferiore, senza l’installazione di tornelli. In aggiunta, si sta valutando l’ipotesi di introdurre un biglietto simbolico per contribuire alla gestione del monumento.

La parte superiore della piazza resterà invece liberamente accessibile. Il restauro servirà a ripristinare i colori originali di marmi e travertino, oggi deteriorati da calcare e agenti atmosferici. Questo intervento si aggiunge a quello già effettuato tra il 2014 e il 2015, finanziato dalla maison Fendi, e sarà utile anche per sperimentare le future modalità di gestione dei flussi turistici.

Le critiche

Le nuove misure, però, non sono state accolte da tutti con favore. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha criticato l’idea, definendola un danno all’immagine mondiale del monumento e alle attività commerciali della zona, accusando il piano di rendere la fontana più esclusiva. Tuttavia, l’assessore al Turismo, Alessandro Onorato, ha difeso la scelta, affermando che il cantiere consentirà di monitorare i flussi dei visitatori, stimati in 10-12mila al giorno, con l’obiettivo di garantire un’esperienza migliore sia per i turisti che per i cittadini romani.

Nonostante i lavori, la fontana riaprirà al pubblico a gennaio, e sarà comunque possibile continuare la tradizione del lancio della monetina, seppur in un cesto messo a disposizione.