Forex Trading, concrete possibilità di generare profitti

Il mondo del lavoro è ormai in forte affanno da diversi anni, le numerose tasse sono diventate un cappio alla gola per tanti imprenditori, i quali non riescono più ad assumere personale. A tutti sarà capitato di ricoprire ruoli con forti responsabilità e di ricevere come ‘stipendio’ soltanto una piccola somma di denaro.

E allora, sono sempre di più le persone che cercano una fonte di guadagno in maniera individuale. C’è chi apre partita IVA, chi prova a mettersi in proprio mettendo sul banco l’esperienza acquisita dal vecchio datore di lavoro e chi studia…i mercati.

Con l’attività di trading si possono portare a casa dei buoni risultati e chiunque può pensare di guadagnare con il Forex. Ma proprio perché tutti possono entrare in questo ‘grande mondo’, occorre farlo con estrema professionalità e cautela. Stando a quando dice Marco Gentili, “i mercati mondiali non sono più un posto per pochi, ma sono diventati un’opportunità per tutti”.

Marco è un trader giovane ma con tanta esperienza in questo settore: strategie, indicatori, broker e mercati sono il suo pane quotidiano.

Quindi, alla domanda: “È possibile guadagnare con il Forex?”, possiamo rispondere senza alcun dubbio in maniera affermativa.

Il trucco per riuscire a trarre profitto dai mercati è studiare, attenti ai broker improvvisati che trovate in rete, a quelli che su Instagram vi contattano mostrando foto chic di macchine e vacanze. Un vero professionista del settore non si presenterà mai in questo modo.

All’inizio, quando l’esperienza è minima, oltre a studiare potete chiedere una consulenza al vostro istituto di credito, in modo da cominciare a capire come muovervi. Per lo meno all’inizio.

Un’altra buona soluzione è sicuramente quella di fare trading con un budget virtuale. In che modo? Vi starete domandando…esistono molteplici piattaforme che permettono di investire in negozi in condizioni di mercato reali, con un conto demo. Questo ovviamente esclude la possibilità di poter perdere denaro reale e diventa un ottimo ‘allenamento’ prima di entrare in campo.

Come abbiamo detto, le piattaforme online che offrono un conto demo sono davvero tante, ma noi vi consigliamo (per esperienza personale) Plus500. Senza dubbio una delle migliori e delle più sicure.

Ma adesso entriamo nel cuore dell’articolo, concentrandoci nello specifico sul Forex. In questo mercato, si punta alla tendenza di una moneta rispetto ad un’altra, quindi in parole semplici: se la moneta subirà una variazione di valore positiva o negativa. Ovviamente non si fa affidamento alla sorte, non è questione di fortuna o sfortuna. Per cercare di prevedere ciò, occorre effettuare un’analisi tecnica e fondamentale.

L’analisi tecnica: consiste nello studiare l’andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e statistici.

L’analisi fondamentale: prova a stabilire il prezzo corretto di un asset in base alla situazione economico-finanziaria del paese della valuta e alla correlazione che essa può avere con altri mercati o asset.

Quindi queste due analisi danno la possibilità di ‘prevedere’ l’andamento della moneta e di definire una vera e propria strategia d’investimento. Se non riuscite a capire come effettuare queste due analisi, non lanciatevi alla cieca. Sarebbe come entrare in un tunnel senza luce.

Un’altra ‘variabile’ che fa la differenza è la psicologia del trader, ovvero, quella che potremmo definire la lucidità. Bisogna saper gestire e limitare le proprie emozioni se si punta a fare strada in questo settore. Capire quando fermarsi e quando puntare al rilancio è tanto importante quanto lo studio. Ma ovviamente questo viene dopo la conoscenza del Forex.

Per cominciare, vi consigliamo di stabilire una somma di denaro precisa da investire, in modo sapere quando fermarvi.