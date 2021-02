Formazione nuovo Governo, ultime consultazioni di Mario Draghi

Ormai ci siamo quasi. La formazione del nuovo Governo italiano dovrebbe a breve essere conclusa e ufficiale. Mancano solo gli ultimi provvedimenti e consultazioni da parte dell’attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

TEMATICHE “CALDE” – Quest’ultimo, avendo ottenuto l’appoggio di Lega e Forza Italia, ora ha una missione importante per le mani. Deve dimostrare che la fiducia datagli da politici e partiti è giustificata. In tal senso, favorire una coesione tra persone con divergenze di opinioni talvolta forti, talvolta moderate, è la chiave.

Tra oggi e domani deve idealmente scegliere la squadra migliore che possa ottenere la maggioranza con successo, ma non senza quindi qualche potenziale problematica. Tematiche che rischiano fortemente di escludere alcuni partiti, del resto si sa non si possono accontentare tutti. Tematiche come l’Europeismo, pilastro fondamentale nella formazione del nuovo Governo e che non verrà di certo visto di buon occhio dalla Lega. Per non parlare di reddito di cittadinanza, flat tax, rivoluzioni sull’ambiente e riforme della giustizia.

Tutti soggetti “caldi”, che Draghi deve sicuramente abbordare con cautela.

“NIENTE VETI O CAPRICCI VERSO DRAGHI” – Inoltre per sostenere il lavoro compiuto dal Presidente del Consiglio, Matteo Salvini dichiara: «Noi abbiamo accolto l’appello del Presidente della Repubblica che ha chiesto alla politica di fare un passo in avanti, di mettere da parte gli interessi di parte, di non mettere veti, di non fare i capricci, di non litigare prima ancora di cominciare e di mettersi a disposizione con le proprie idee. Se c’è un’idea di Italia con meno tasse, meno burocrazia e più salute, noi ci siamo senza mettere veti in casa di altri perché mi sembrerebbe poco rispettoso del lavoro del professor Draghi».