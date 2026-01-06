Forte interesse del Benfica per Lucca: il Napoli studia la cessione

Il futuro di Lorenzo Lucca sembra ormai lontano da Napoli e sempre più vicino al Portogallo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante azzurro sarebbe a un passo dal trasferimento al Benfica, con l’operazione che potrebbe concretizzarsi già nella finestra di mercato di gennaio. Nelle ultime ore si è registrata un’accelerazione significativa, segnale evidente di una trattativa entrata nella sua fase decisiva. Il club portoghese ha manifestato un forte interesse e le parti stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli.

La giornata di ieri è stata particolarmente intensa sul fronte dei contatti tra le società. Come riferisce il quotidiano campano, ci sarebbe stato un lungo scambio di email volto a definire gli aspetti economici e contrattuali dell’operazione. Il Benfica si sarebbe detto disposto a sostenere un investimento importante, arrivando a una cifra complessiva che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel potenziale di Lucca e della volontà di puntare su di lui come rinforzo chiave per l’attacco.

Per l’attaccante italiano, il trasferimento rappresenterebbe un’occasione di rilancio. A Lisbona potrebbe trovare un ambiente ideale per esprimere al meglio le sue qualità, oltre alla possibilità di lavorare sotto la guida di José Mourinho. Secondo Il Mattino, proprio la prospettiva di una rinascita sportiva alla corte dello Special One sarebbe uno degli elementi che spingono Lucca a guardare con favore alla destinazione portoghese.

Nonostante l’ottimismo crescente, restano ancora alcuni nodi da sciogliere. A confermarlo è anche Fabrizio Romano, che invita alla cautela pur riconoscendo il forte interesse del Benfica. Il problema principale riguarda la struttura dell’operazione: il Napoli dovrebbe prima completare il riscatto del giocatore e successivamente rinegoziare una formula simile con il club lusitano, passaggio tutt’altro che semplice.

L’ostacolo più delicato, tuttavia, sembra essere quello legato all’ingaggio. Lo stipendio percepito da Lucca è considerato elevato rispetto ai parametri del Benfica, e sarà necessario trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti. Solo se i conti torneranno, l’affare potrà essere chiuso definitivamente. In ogni caso, l’interesse del club portoghese è concreto e le prossime settimane potrebbero risultare decisive per il futuro dell’attaccante.