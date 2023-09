(FOTO) Braga 1-2 Napoli, Politano chiama Garcia a festeggiare con la squadra: il mister lo ringrazia

In casa Napoli si continua a discutere del futuro di mister Rudi Garcia. Dopo le polemiche dei scorsi giorni, la vittoria contro il Braga è stata un sospiro di sollievo per l’allenatore, il quale ora può preparare la squadra alla prossima partita contro il Bologna con un pizzico di serenità in più.

Da giorni, infatti, si parla di rapporti tesi tra la squadra e lo stesso allenatore, il quale sarebbe distaccato da alcuni senatori della squadra. Al momento del gol del capitano Di Lorenzo, come testimoniano le immagini pubblicate dalla pagina Facebook “Urone Channel“, il mister in un primo momento non aveva partecipato ai festeggiamenti.

Un calciatore azzurro, però, Matteo Politano, ha chiamato il mister a festeggiare insieme alla squadra, con Garcia che non si è fatto attendere ed ha poi anche ringraziato lo stesso giocatore per il suo gesto.

Un gesto, quello dell’attaccante azzurro, molto apprezzato dal mister che lo ha poi ringraziato con una carezza.