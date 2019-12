Le otto bellezze mozzafiato che puntano a scaldare il nostro Natale

Il Natale è alle porte e ci sentiamo tutti più aperti e predisposti verso il prossimo. Specialmente più aperti ad ammirare le bellezze delle modelle e delle influencer sui social network che, a prescindere dalle ormai basse temperature del nostro emisfero, non disdegnano di mostrare il loro fisico e la loro bellezza. Abbiamo raccolto per voi una piccola rassegna di otto bellezze internazionali di varie età che ultimamente hanno scaldato Instagram con una loro foto sexy. Buona visione.

Apriamo con la più giovane della nostra rassegna, si tratta di Ester Expósito, attrice spagnola diventata famosa per la sua partecipazione alla serie Netflix Élite. La madrilena è appena classe 2000, ma merita ampiamente di stare tra le nostre selezionate.

Restiamo ancora in Spagna, ma alziamo un po’ l’età e soprattutto le curve. La modella ed ex giornalista della trasmissione El Chiringuito de Jugones, Laura Gadea, classe 1994. Secondo alcuni gossip avrebbe addirittura avuto un flirt con Gonzalo Higuaín.

Per continuare in tema giornalismo sportivo, inseriamo la ventitreenne Jori Delli. La modella e influencer di origini albanesi vive stabilmente a Torino e periodicamente partecipa alla trasmissione Speciale Calciomercato di Sportitalia con Michele Criscitiello.

Un po’ meno conosciuta al pubblico italiano, vi presentiamo (qualora non la conosciate ancora) Rahel Chiwitt. La modella tedesca è molto attiva su Instagram e incanta i propri fan con foto in cui non lascia molto all’immaginazione.

Sull’onda delle poco conosciute in Italia, tocca adesso alla modella norvegese Kelsie Smeby. La classe ’95 divenne famosissima grazie alla partecipazione al video Reggaetón della canzone Escápate Conmigo di Wisin y Yandel. I suoi occhi da ghiaccio sono la ciliegina sulla torta al suo fisico da capogiro.

Quasi tutte le rassegne di belle donne non possono prescindere di una Wag, ovvero di una compagna di un calciatore. Menzione speciale in questa lista per Augustina Gandolfo, la compagna di Lautaro Martínez, attaccante dell’Inter. L’Argentina si è presentata con questo splendido abito alla cena di Natale societaria dei nerazzurri per accompagnare “El Toro”.

Quanti di voi ricordano Melita Toniolo, la “diavoletta” della trasmissione Lucignolo? Probabilmente tutti. L’ex partecipante del Grande Fratello 7 è la più adulta della nostra lista con 33 anni anche se dalle foto che pubblica, non si direbbe.

Terminiamo infine spostandoci oltreoceano per Lele Pons. La tuttofare venezuelana, ha postato su Instagram una sua foto molto sexy mentre è intenta a sciare, attività perfetta per il clima natalizio.

Se questa carrellata non vi è bastata, o meglio, se qualcuna delle ragazze proposte, non era già di vostra conoscenza, potrete tranquillamente approfondire cercando i loro profili Instagram.