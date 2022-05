Fotografo matrimonio Verona, gli scorci più suggestivi in centro città

Verona, la città dei lucchetti e dell’amore. La città di Romeo e Giulietta. Sposarsi a Verona è un po’ come realizzare il sogno di tutti gli innamorati e coloro che credono nell’amore ricco di passione. Ogni luogo di questa piccola città è uno scorcio magico che un fotografo per matrimoni non può che immortalare.

Verona e le sue meraviglie

Per chi è alla ricerca di un fotografo per matrimoni a Verona e provincia, numerose sono le strutture architettoniche della città che si prestano a servizi e album ricordo da favola, come ad esempio la Basilica di San Zeno, con le sue porte bronzee e la Torre dell’Abbazia, il complesso della Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Giardino dei Giusti.

A Verona storia e tradizione si mescolano e uniformano a vicenda: simbolo della città è indubbiamente Piazza Bra, sede del Municipio e della suggestiva Arena. Per non parlare di Castelvecchio, con il Mastio a dominare l’Adige ed il giardino della Corte d’Armi.

Sposarsi in villa a Verona

Per gli amanti della cultura e dell’arte, un matrimonio a Verona è senza dubbio un sogno che si avvera. Luoghi di lusso in città e in provincia da scoprire e dove tornare in coppia. Per chi è alla ricerca di una villa, ecco alcune location mozzafiato da non perdere:

Matrimonio da sogno in Villa Arvedi, Grezzana

Villa Arvedi è una delle ville venete più imponenti della provincia di Verona. Antica magione risalente al 1400, dal 1824 di proprietà della famiglia Arvedi, produttori di seta, che mantennero la vocazione agricola della tenuta, con la produzione di uve e olio tutt’ora in corso.

Villa Arvedi dispone di molti spazi incantevoli, in grado di incorniciare al meglio il giorno del matrimonio: la Sala dei Titani, con gli affreschi del Dorigny, o la Sala dei Cesari, rinomata per la luminosità e la vista sul giardino all’italiana e sul cortile interno, con la sua chiesetta barocca.

Fiore all’occhiello della tenuta è il giardino all’italiana: disegni a duplice ventaglio, basse siepi di bosso pluricentenarie ed il maestoso viale che dall’ingresso accompagna sino alla Villa.

Elegante matrimonio estivo in Villa Boschi, Isola della Scala

Villa Boschi è una villa veneta del tardo settecento, incastonata da un contesto rurale che ne enfatizza il carattere, contribuendo ad un’atmosfera lontana dai tempi moderni.

La struttura principale colpisce per i tratti raffinati che caratterizzano la facciata, con il portale e la corte interna abbracciata da splendidi portici ad arco.

Senza dimenticare la possibilità di sfruttare il parco privato per un ricevimento all’aperto, che non potrà che ispirare a momenti romantici come una passeggiata alla luce calda e dorata del tramonto.

Matrimonio sul Lago di Garda alla Dogana Veneta, Lazise

Per le coppie alla ricerca di una location davvero unica per un matrimonio a Verona, la Dogana Veneta, sulle rive del Lago di Garda è una valida candidata.

Situata nel centro cittadino di Lazise, edificio storico del 1300 a ridosso dell’antico porto, un tempo utilizzato come dogana per lo scambio di merci tra la Lombardia e la Repubblica di Venezia. Il fascino naturale del Lago di Garda fa da cornice alla terrazza fronte lago, set ideale per un happy hour o il taglio della torta nuziale.

Lasciando andare la fantasia, viene facile immaginare una passeggiata al tramonto, mano nella mano, percorrendo le rive del porto di Lazise, accompagnati dallo scrosciare delle onde.

Matrimonio da sogno in Villa Mosconi Bertani

Villa Mosconi Bertani è una dimora storica sorta a lato di una cantina risalente al XIV secolo e situata in Valpolicella, a poca distanza da Verona. La struttura, circondata dai ricchi vigneti della zona, è immersa in un immenso parco all’inglese, realizzato nei primi anni dell’ottocento. Qui gli alberi secolari si mischiano ad una ricca varietà di piante esotiche, facendo da cornice ad un bellissimo laghetto.

Gli interni della Villa non sono meno splendidi: i grandi saloni sono ricchi di affreschi e statue, che osservano i meravigliati ospiti che vi soggiornano. Si tratta di una location suggestiva e grandiosa, cornice ideale per matrimoni un po’ raffinati. Per chi cerca la magia, Villa Mosconi Bertani è esattamente un luogo magico e dal sapore romantico, perfetta per celebrare il giorno più bello di una coppia di neo sposi.