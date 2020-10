Fourneau, da arbitro della Juventus a quarto uomo in Serie B. Pistocchi: “È stato bullizzato”

La partita tra Crotone e Juventus è terminata con un pareggio a sorpresa per la squadra calabrese, con i ragazzi di Andrea Pirlo che non sono riusciti ad andare oltre un misero 1-1 con un club che comunque punta a non retrocedere.

Protagonista della partita, in positivo, è stato l’arbitro Francesco Fourneau. Quest’ultimo, infatti, ha condotto la partita senza farsi influenzare dalla differenza dei due club e non ha avuto alcun timore nell’annullare giustamente un gol bianconeri ed espellere lo juventino Federico Chiesa.

Nonostante la buona prestazione, i suoi voti sui maggiori quotidiani non hanno raggiunto nemmeno la sufficienza. Ora, inoltre, arriva la conferma che l’arbitro è stato addirittura spedito a fare il quarto uomo in una partita di Serie B.

A parlare di questa situazione è stato anche Maurizio Pistocchi. Ai microfoni di Radio Marte ha dichiarato: “Non ha sbagliato niente durante la partita, forse solo un errore su Bonucci ma nonostante tutto è stato attaccato“.

“È stato bullizzato dalle TV. In questa nazione c’è un potere mediatico ed economico esercitato in maniera precisa e determinata. Ha arbitrato bene, ma adesso va a fare il quarto uomo in Serie B“.