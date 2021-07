Frah Quintale: il tour arriva a Como al WOW Festival

Frah Quintale, quasi a metà del suo tour estivo, sabato 17 luglio si è esibito durante la seconda serata del Wow Festival nella suggestiva location di Villa Olmo (Como). Ormai da qualche tempo abbiamo ricominciato ad assaporare le vibes dei concerti e ieri l’atmosfera ci ha permesso di dimenticare per un attimo il lungo anno passato senza eventi. Come se non fossimo mai andati via da sotto al palco.

Ad aprire la serata Cecilia e i Summit che hanno scaldato il pubblico alla grande prima di Frah Quintale.

Frah Quintale torna in tour dopo l’uscita di Banzai (lato arancio), la seconda parte di un progetto iniziato la scorsa estate (con il lato blu). Lo spettacolo inizia e l’atmosfera si scalda subito con “Intro” e “Contento”.

Lo spettacolo alterna brani nuovi e vecchi con un pubblico affiatato che conosce a memoria tutte le canzoni. Da “Regardez moi” a “Banzai – lato arancio” ascoltiamo tutto il repertorio di Frah Quintale. Dalle più iconiche “Missili”, “Colpa del vino”, “Attaccone”, “Gravità”, fino ai brani che hanno fatto da colonna sonora alla scorsa estate come “Buio di giorno”, “Due ali”, “Amarena”.

A metà serata, Frah Quintale lascia il palco per dare spazio a una nota vocale che eccheggia: “se state ascoltando questo audio è perché siamo tornati live […] stiamo creando un ricordo insieme a tutte le persone che sono qui oggi”.

Lo spettacolo riprende tra “Scheletri”, “Le sigarette” e “Se avessi saputo” per poi finire con il rientro sul palco classico con “8 miliardi di persone”, “Cratere”, “Sui treni la notte” e l’iconica “Si, ah”.

Una serata di apparente normalità a suon di musica nella splendida location di villa Olmo, sicuramente da replicare!